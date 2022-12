Brooklyn batte Milwaukee, Lakers ko con Charlotte

15/27

I Blazers rimangono inermi nel secondo tempo, senza mai riuscire davvero a impensierire una squadra che in questo momento viaggia col pilota automatico in vetta alla Western Conference in coabitazione con Memphis. Damian Lillard è il migliore dei suoi con 34 punti, 7 rimbalzi e 8 assist in un quintetto tutto in doppia cifra con 20 per Jerami Grant, ma Anfernee Simons tradisce da tre punti (1/10 in una serata da 6/22 per 14 punti) e Portland arriva a Natale con tre sconfitte in fila da digerire

VIDEO | GUARDA I 34 PUNTI DI DAMIAN LILLARD