Doncic come Dirk: seconda gara da 50 per i Mavs

I Dallas Mavericks inaugureranno domani una statua in onore di Dirk Nowitzki, un gradito regalo di Natale prima della sfida contro i Los Angeles Lakers (domenica alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA) per la leggenda della franchigia. Continuando così, però, anche Luka Doncic potrebbe averne una presto: in occasione del derby texano contro gli Houston Rockets, lo sloveno ha realizzato la sua seconda prestazione in carriera da 50 punti, mettendone 17 nel solo ultimo quarto tra cui la tripla che ha portato i Mavs dal +2 a +5 a 18 secondi dalla fine, di fatto chiudendo i conti. Si tratta della sua seconda partita in carriera da 50 punti dopo i 51 realizzati lo scorso 10 febbraio contro gli L.A. Clippers: nella storia di Dallas solamente lui e proprio Nowitzki hanno più di una partita da 50 punti con la maglia dei Mavs, rendendoli ancora più uniti nel fare la storia della franchigia. Oltre ad aver segnato 17 dei 30 tiri tentati in prima persona (tra cui 6/12 da tre), Doncic ha distribuito anche 10 assist per i compagni che hanno procurato altri 26 punti, portando quindi il suo totale di punti realizzati in prima persona o assistiti a 76 sui 112 messi a referto dai Mavericks - oltre due terzi del totale.