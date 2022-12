Tyrese Haliburton, stando al sempre informato sito di Basketball-Reference.com, non ha un soprannome, o almeno non uno ufficiale. Il suo nome di battesimo è già abbastanza particolare per farlo ricordare senza avere bisogno di un nickname, ma forse coach Rick Carlisle potrebbe avergliene trovato uno questa notte: The Artist, come il film premio Oscar nel 2012. "Tyrese Haliburton è un artista" ha detto Carlisle elogiando il suo giocatore. "Quando hai persone che hanno modi non convenzionali di avere successo in questo gioco, devi lasciarli liberi di esprimersi e di fare le loro cose. La sua vena artistica si esprime nel mettere la palla nel canestro, nel modo in cui vede il gioco, nel modo in cui connette i suoi compagni di squadra, e nella persona speciale che è. È un giovane giocatore speciale ed è un privilegio poter lavorare con lui" ha concluso l'allenatore che in carriera (tra i tanti) ha allenato due giocatori del calibro di Dirk Nowitzki e Luka Doncic, .