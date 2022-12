Sul finire del primo tempo della sfida tra Detroit e Orlando, con i Pistons sopra quasi di venti punti, Killian Hayes si lancia all'inseguimento di un pallone nei pressi della linea laterale, proprio davanti alla panchina di Detroit. Mo Wagner è in vantaggio, ma impossibilitato a predere possesso del pallone per non incorrere in una violazione di campo: il tedesco, però, vistosi superare da Hayes, crea un contatto d'anca col corpo dell'avversario e lo manda a franare fuori controllo proprio tra le braccia dei suoi compagni in panchina. Il primo a reagire è lo stesso Hayes, che rialzatosi colpisce Wagner da dietro con un pugno in testa che pare lasciare brevemente senza conoscenza il tedesco, mentre tutti i giocatori dei Pistons e gran parte di quelli di Orlando - accorsi lasciando l'area della loro panchina, eventualità vietata dal regolamente NBA - finiscono alle mani. Al termine della rissa gli arbitri sanzionano Wagner con un'espulsione per flagrant foul da una parte, e lo stesso Hayes ma anche Hamidou Diallo per il comportamento tenuto nella baruffa che ne è seguita. "Mi devono spiegare perché tutti i giocatori dei Magic che hanno lasciato l'area della loro panchina non sono stati sanzionati", dichiara l'allenatore di Detroit Dwane Casey riferendosi a Franz Wagner, Cole Anthony, Wendell Carter Jr, Gary Harris, Mo Bamba, R.J. Hampton, Terrence Ross e Admiral Schofield. "Sappiamo che queste sono le regole - la replica dallo spogliatoio dei Magic - ma in questo caso il nostro compagno era da solo in mezzo alla panchina dei Pistons, attorniato solo da avversari: sentivamo di doverlo proteggere".