Buddy Hield non ha voluto perdere tempo nella partita vinta da Indiana contro Cleveland, mandando a segno dopo tre secondi i primi tre punti della sua partita: un canestro dalla lunga distanza che lo ha portato nel giro di pochi istanti a raccogliere il pallone uscito dalla contesa della palla a due in mezzo al campo e a tirare subito, senza pensarci, trovando il fondo della retina. Dal 1996-97 a oggi (ossia da quando si raccolgono dati di questo tipo in NBA riguardo il play-by-play), mai nessun giocatore ci aveva messo così poco a far canestro da lontano - battuto il record di un altro clamoroso tiratore in maglia Pacers, Reggie Miller che il 5 marzo 2000 andò a bersaglio da tre punti contro i Golden State Warriors. Il miglior viatico per una serata da 25 punti e 5/6 dall’arco - il modo migliore per implementare il suo bottino da record in stagione (nessuno ha mandato a bersaglio più triple di Hield finora, complice anche l’infortunio di Steph Curry) e rendendolo così il primo giocatore della storia di Indiana a realizzare 60+ triple dal 1 al 31 del mese - anche in questo caso, superata la leggenda dei Pacers Reggie Miller. Un ottimo biglietto da visita per un giocatore da tenersi stretti.