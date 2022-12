Doncic e Dallas non si fermano, Boston batte L.A.

9/9

Non si arresta quindi la corsa di Luka Doncic, che mette a referto un’altra tripla doppia dopo la prestazione da record contro New York: 35 punti - 21 nel solo primo tempo - con 11/21 al tiro, 4/9 dall’arco, 12 rimbalzi e 13 assist, in quella che è l’ottava tripla doppia stagionale dell’All-Star sloveno (nessuno come lui in questa stagione in NBA). Perfetto dal campo anche Dwight Powell che in uscita dalla panchina in 21 minuti segna 19 punti tirando 8/8 e sbagliando soltanto un paio di liberi in un match condito con sei rimbalzi

VIDEO | GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DI LUKA DONCIC