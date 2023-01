In America li chiamano "what if". Cosa sarebbe successo se... E i Bulls, il giorno dopo la sconfitta contro Cleveland segnata dai 71 punti di Donovan Mitchell, hanno parecchio da recriminare. Cosa sarebbe successo, infatti, se gli arbitri avessero fischiato correttamente a 4.7 secondi dalla fine, con Mitchell in lunetta e Chicago sopra di due punti, 130-128? Facile, i Bulls con ogni probabilità avrebbero vinto la partita e Mitchell si sarebbe fermato a 56 punti, a 15 cioè dal suo bottino finale, il massimo in carriera e l'ottava miglior prestazione individuale nella storia della lega. Ecco perché. Nel consueto "Last 2 minute report", in cui la NBA va a rivedere tutte le chiamate arbitrali dubbie occorse negli ultimi 120 secondi di una gara, la lega ha ammesso un "decisione non corretta" (INC nella terminologia tecnica: INCorrect call) sul libero sbagliato da Mitchell che ha portato al suo stesso rimbalzo e al canestro del 130 pari che ha poi mandato la gara all'overtime. Supplementare in cui il n°45 dei Cavs ha segnato 13 dei suoi 71 punti, ma supplementare che con ogni probabilità non si sarebbe neppure disputato se gli arbitri - come da regolamento - avessero fischiato la violazione compiuta dallo stesso Mitchell, colpevole di aver oltrepassato la linea del tiro libero prima che il suo pallone avesse colpito il ferro (nessun giocatore, durante un tiro libero, può entrare in area prima che questo accada).