Nessuno sa perdere tempo come Ja Morant. VIDEO

Contro gli Hornets, con Memphis avanti di 30 lunghezze a un quarto d’ora dalla fine, Ja Morant ha messo in scena uno dei suoi colpi di teatro preferiti per irritare gli avversari - non raccogliendo la rimessa dal fondo, facendo sì che il cronometro della partita fosse partito, ma non quello dei 24 secondi, restando fermo e provocando a distanza Terry Rozier che ha dovuto attraversare il campo per portarlo a iniziare il possesso. Non la prima volta per chi, a detta di molti, è il migliore a perdere tempo in NBA