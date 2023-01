Chicago-Golden State LIVE alle 21.30 su Sky

Incredibile a dirsi, ma i campioni NBA in carica hanno superato la boa di metà stagione senza mai vincere due partite consecutivamente lontano da casa. Le difficoltà dei Golden State Warriors al di fuori del Chase Center sono ben note in questa stagione, visto che hanno vinto appena quattro delle 20 partite disputate (solo Houston peggio di loro in tutta la lega a 4-18), riuscendo a rimanere al 50% di vittorie buono per il sesto posto a Ovest grazie all’ottimo 17-5 raccolto davanti al proprio pubblico. Ora però i campioni in carica vogliono dare seguito alla bella vittoria davanti ai 68.323 spettatori dell’Alamodome di San Antonio cercando di vincere due gare in fila in trasferta, facendo visita a una gigante dormiente della lega come i Chicago Bulls. L’appuntamento è come sempre fissato alle 21.30 in diretta su Sky Sport Uno con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina per l’ormai tradizionale NBA Sundays e vedrà tutte le stelle di Golden State in campo, dal quintetto titolare formato da Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e Kevon Looney (solo la terza volta che giocano assieme dal 2 dicembre in poi) e altri giocatori dalla panchina come Jordan Poole e Donte DiVincenzo, top scorer nella partita di San Antonio rispettivamente con 25 e 22 punti a referto.