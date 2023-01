In un'intervista con la giornalista Taylor Rooks, Draymond Green ha parlato apertamente di un suo possibile futuro lontano dai Golden State Warriors, con la possibilità di uscire dal suo contratto quest'estate per diventare free agent. "Francamente, i segnali sono chiari. Capisco il business di questo gioco. Sarei un idiota a pensare che mi sia dovuto qualcosa per quello che ho fatto in passato. Mi piacerebbe rimanere qui per sempre, ma so come funzionano la luxury tax e i contratti"

Non è più un segreto ormai che questa molto probabilmente sarà l’ultima stagione dei Golden State Warriors per come li conosciamo, o quantomeno con Draymond Green in quintetto. A farlo intendere è stato lo stesso Green in una lunga intervista con Taylor Rooks di Bleacher Report, nella quale il vulcanico quattro volte campione NBA ha ammesso che un suo futuro lontano da Golden State è più probabile che mai. "Molto sinceramente, i segnali sono chiari [“the writing is on the wall” le parole esatte del numero 23 degli Warriors, ndr]. Capisco come funziona il business. Tendiamo a pensare che ci sia dovuto qualcosa per quello che abbiamo raggiunto in passato, ma saresti un’idiota a pensarla in quella maniera. Finiresti per fallire, per uscirne col cuore spezzato, per esserne deluso. Al contrario dovresti dire: 'Fammi imparare come funziona il business'. Se non sai come funziona, allora puoi essere preso alla sprovvista e dire 'Oh, pensavo che sarei rimasto qui per sempre con tutto quello che ho fatto'. Io adorerei rimanere con gli Warriors per sempre, ma capisco come funziona la luxury tax e capisco che ci sono dei giovani che vanno pagati. Capisco tutto. Perciò è per questo che dico che i segnali sono chiari”.