Addio Chris Ford: segnò la prima tripla in NBA

Solo i tifosi dei Boston Celtics più attempati ricorderanno Chris Ford, che nella sua carriera da giocatore a cavallo degli anni ’70 e ’80 ha vestito le maglie dei Detroit Pistons e proprio dei biancoverdi, dei quali è diventato a suo modo una piccola leggenda. È per questo che la franchigia ha annunciato con cordoglio la scomparsa di Ford all’età di 74 anni per via di un infarto, secondo quanto riportato dal quotidiano The Press of Atlantic City. Ford era stato un membro della squadra campione NBA nel 1981 insieme a Larry Bird e soci, ma era poi passato ad allenarli in panchina prima come assistente di KC Jones (vincendo altri due anelli nel 1984 e nel 1986) e poi come capo-allenatore per cinque stagioni tra il 1990-91 e il 1994-95 con un record di 222-188, pur senza mai riuscire a guidare la squadra alle finali di conference. Ford ha poi allenato anche a Milwaukee e a Los Angeles (sponda Clippers) per altre quattro stagioni, con l’ultima apparizione in panchina come capo allenatore nelle ultime 30 partite della stagione 2003-04 ai Philadelphia 76ers al posto dell’esonerato Randy Ayers.