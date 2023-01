LaMelo e gli Hornets sfidano Miami: LIVE su Sky

CHARLOTTE HORNETS-MIAMI HEAT | IL TABELLINO

Ball-Rozier-Hayward-Washington-Plumlee i primi cinque per Charlotte, Lowry-Herro-Butler-Martin-Adebayo quelli agli ordini di coach Spoelstra per Miami. Inizio in equilibrio, con Hayward e Adebayo i più attivi, entrambi capaci di aprire la gara segnando i rispettivi primi tre tiri, prima che con 5 punti in fila di Herro Miami prova il primo allungo. Charlotte non ci sta, resta a contatto e chiude il primo quarto sotto solo di due (28-26) dopo l'azione più bella dei primi dodici minuti, un assist sotto le gambe dell'avversario di Oladipo per la schiacciata di Adebayo.

La presentazione della partita

Sulla carta non dovrebbe esserci partita: i Miami Heat sono sesti nella Eastern Conference e dopo un inizio di stagione difficile stanno attraversando il loro miglior momento dell’anno, forti di tre successi consecutivi e di un mese di gennaio da 9-4 per tornare sei partite sopra il 50% di vittorie. Charlotte invece riesce a malapena a lasciarsi alle spalle i Detroit Pistons nei bassifondi della Eastern Conference, senza mai dare l’impressione di poter competere per qualcosa di più di una scelta in Lottery (possibilmente molto buona). Ma ogni partita NBA fa storia a sé e specialmente quelle dei matinée della domenica sanno essere sorprendenti: per questo non si possono fare pronostici nella sfida che vedrà opporsi gli Hornets di LaMelo Ball agli Heat di Jimmy Butler da seguire live su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.