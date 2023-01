Il tifoso di Butler si gode il derby da vicino

HIGHLIGHTS NBA

Steph & Klay guidano Golden State, Giannis da 41

Steph Curry e Klay Thompson segnano 64 punti in due guidando Golden State al successo contro Toronto. Giannis Antetokounmpo firma un'altra prestazione da 41 punti nel successo di Milwaukee a Indiana, mentre a Memphis non basta la tripla doppia di Ja Morant per evitare il quinto ko in fila. Paolo Banchero segna 19 punti ma perde il derby della Florida con Miami (29 di Butler), OKC supera Cleveland con 35 di Shai Gilgeous-Alexander

MIAMI HEAT-ORLANDO MAGIC 110-105 | Nel primo dei quattro derby della Florida stagionali tra Orlando e Miami, i Magic non riescono a proteggere un vantaggio di 8 lunghezze nel quarto periodo, facendosi rimontare e poi battere dagli Heat padroni di casa. Jimmy Butler mette su uno show da 29 punti, 6 rimbalzi e 6 assist per il ragazzino che non lo aveva potuto vedere qualche giorno fa, accompagnato dai 20 di Bam Adebayo e i 17 di Max Strus in uscita dalla panchina per il terzo successo su tre in casa degli Heat

Paolo Banchero è uno dei tre giocatori a quota 19 punti tra gli ospiti insieme a Franz Wagner e Cole Anthony, pur segnando solo 4 dei 14 tiri tentati (1/6 da tre) ma sopperendo con 10 liberi a segno su 13 tentati. Orlando torna a perdere dopo due vittorie in fila su Boston e Indiana e rimane terz’ultima a Est pur con un record di 14 vittorie e 10 sconfitte nelle ultime 24 dopo aver cominciato la stagione 5-20. “Abbiamo perso troppi palloni, ma mi è piaciuto come abbiamo lottato” ha detto coach Mosley sulle 20 palle perse dei suoi