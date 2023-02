Embiid trascina Phila, Phoenix sorprende Boston

10/13

MINNESOTA TIMBERWOLVES-ORLANDO MAGIC 120-127 | Successo meritato in trasferta per i Magic che vincono a Minneapolis grazie ai 20 punti di Cole Anthony e ai 19 firmati da Moritz Wagner, in una gara segnata dallo scontro nel terzo quarto che ha portato all’espulsione di ben cinque giocatori. Decisivo il contributo delle riserve per Orlando, in una serata incolore per Paolo Banchero (11 punti, 8 rimbalzi e 4 assist con 3/16 al tiro e tanti errori). Dall’altra parte 29 punti per D'Angelo Russell e 19 punti per Anthony Edwards, rimasto fuori dall’All-Star Game

