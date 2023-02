Maxi rissa in Minnesota-Orlando: 5 espulsi. VIDEO

Mo Bamba e Austin Rivers hanno acceso il parapiglia sul finire di terzo quarto, coinvolgendo anche i compagni e portando così all'espulsione di cinque giocatori in un match poi vinto in parte a sorpresa dai Magic a Minneapolis: uno scontro commentato in maniera ironica dal centro di Orlando con un meme sui social, mentre si attendono nelle prossime ore le sanzioni da parte della NBA

Nuovo maxi rissa scoppiata in campo in NBA a poche ore di distanza da quanto accaduto tra Donovan Mitchell e Dillon Brooks: cinque giocatori coinvolti e altrettante espulsioni arrivate pochi istanti dopo che hanno cambiato l’andamento della partita sul finire di terzo quarto. Austin Rivers e Mo Bamba hanno accesso la miccia, dando così il via al coinvolgimento anche di altri giocatori sul parquet: Jaden McDaniels e Taurean Prince in casa T’Wolves, Jalen Suggs tra le fila dei Magic - tutti poi allontanati e finiti fuori dal match. Dal replay di quanto accaduto si vede che Rivers, impegnato di fronte la panchina della squadra avversaria, ha scatenato l’ira del centro avversario mentre il gioco era lontano nell’altra metà campo. Suggs a quel punto è intervenuto da dietro per tirarlo via e i due sono crollati a terra, ritrovandosi poi travolti da una massa di corpi. Alla base del battibecco probabilmente una tripla sbagliata dal figlio di coach Doc Rivers e commentata in maniera non del tutto gentile in panchina da Markelle Fultz e Mo Bamba - che una volta andato nello spogliatoio ha condiviso sui social un meme dopo la sua espulsione.