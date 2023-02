Orlando sfida Charlotte: Banchero alle 19 su Sky

Gli Orlando Magic sono reduci da una delle gare più intense della loro stagione, una trasferta a Minneapolis in cui sono riusciti a uscire vivi e vincenti dalla maxi-rissa che ha portato all’espulsione di ben cinque giocatori . Due dei Magic, Mo Bamba e Jalen Suggs, saranno costretti a saltare la partita di questa sera sul campo degli Charlotte Hornets, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA dalle 19 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Un appuntamento imperdibile per godersi il talento di Paolo Banchero, leader dei giovani Magic che nella gara di Minneapolis hanno trovato l’apporto di una panchina da ben 72 punti, tra cui i 20 del top-scorer di serata Cole Anthony. Banchero non ha brillato chiudendo con 11 punti e 3/16 al tiro, ma proprio per questo ci si attende una prestazione di tutt’altro livello da parte del 20enne candidato al premio di rookie dell’anno, che paga forse anche un po’ di stanchezza dopo aver giocato ininterrottamente dal 25 di novembre in poi senza aver saltato un match.

Charlotte perde, LaMelo Ball nervoso e frustrato

Davanti si troverà la difesa tutt’altro che impenetrabile degli Hornets, reduci da tre sconfitte in fila e cinque delle ultime sette. LaMelo Ball in particolare è sembrato particolarmente frustrato, venendo anche espulso per doppio fallo tecnico nella sconfitta rimediata contro i Chicago Bulls per suggellare una stagione tutt’altro che entusiasmante sia per lui che per la squadra. Considerando che la deadline del mercato è ormai alle porte e sostanzialmente tutto il roster degli Hornets è cedibile al giusto prezzo, per diversi giocatori in campo potrebbe anche essere l’ultima occasione per salutare il pubblico di Charlotte - o per mettersi ulteriormente in mostra per una destinazione migliore. In ogni caso, c’è Paolo Banchero in prima serata e non ce lo si può perdere: l’appuntamento è per le 19 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA.