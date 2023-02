Lakers ko a New Orleans, vincono Warriors e Nets

12/24

CHICAGO BULLS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 129-121 | Il piano difensivo dei Bulls, cambiato più volte nel corso del match, fallisce miseramente nel provare a contenere Damian Lillard, che tuttavia però non riesce a segnare a sufficienza per evitare la sconfitta contro Chicago - che si gode i Big Three per una volta al loro meglio, in una sfida in cui è decisivo il terzo quarto da 33-17 di parziale in favore dei padroni di casa in una partita per i Bulls complessivamente da 60% al tiro (48/80) e condita con 32 assist