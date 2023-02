L'arrivo di Kevin Durant non è l'unico (o ultimo) colpo sul mercato dei Suns del nuovo proprietario Mat Ishbia, attivissimi anche trascorsa la trade deadline. La prima mossa di "ripescaggio" dei giocatori che concordano il buyout con le proprie squadre, infatti, vede Phoenix subito protagonista, con i Suns su Terrence Ross, in procinto di liberarsi dagli Orlando Magic. Persi due esterni come Cam Johnson e Mikal Bridges per arrivare a Durant, Ross è stato individuato come il veterano perfetto per allungare le rotazioni nel ruolo (dietro a T.J. Warren) e giocare al fianco di Chris Paul e Devin Booker. Inizialmente a mostrare grande interessamento per Ross erano stati i Dallas Mavericks, anche loro alla ricerca di pezzi complementari alla coppia Doncic-Irving, ma Phoenix è stata più scaltra nel convincere il giocatore, che ora porterà il suo tiro da fuori (38% da tre in stagione) e quel che resta del suo super atletismo (ancora notevole) in Arizona. Dove, raggiungendo i Suns entro la fine del mese, potrà essere eleggibile anche per l'inclusione nel roster playoff della squadra allenata da Monty Williams.