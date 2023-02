Brutte notizie per New Orleans: Zion non recupera

Ancora un periodo complicato a livello di infortuni per Zion Williamson, che lo scorso anno ha saltato per intero la stagione e che in questa regular season - continuo e condizionante in senso positivo nei primi due mesi abbondanti (tanto da meritare convocazione da titolare All-Star Game) - è stato costretto poi a fermarsi dal 2 gennaio a causa di un infortunio al bicipite femorale. Un lungo periodo di recupero che non solo non è ancora finito, ma che si prolungherà anche dopo lo stop di qualche giorno previsto in concomitanza con il weekend delle stelle in programma a Salt Lake City. “Ci vorranno diverse settimane dopo l’All-Star Game prima di rivederlo sul parquet”, ha spiegato David Griffin, il GM dei Pelicans. “Se mi chiedete una data di scadenza, non so darvela”. Tornano in palestra e in campo nei tre contro tre, Williamson si è reso conto che la sua condizione al posto di migliorare ha fatto un passo indietro: il segnale peggiore per chi come lui ha già un fisico particolarmente propenso a subire infortuni. “È brutto da dire, soprattutto perché è stato diligente in ogni aspetto del lavoro dopo lo stop: il tipo di infortunio però è di quelli che c’è un’elevata incidenza di ricadute, non ha commesso alcun errore”. Con lui a disposizione, i Pelicans battagliavano per i primi posti a Ovest: in questo 2023 invece sono arrivate 10 sconfitte in fila e un record di 6-14 senza il proprio All-Star. L’importanza del suo rientro passa anche da queste cifre: senza di lui New Orleans è in enorme affanno e non riesce a esprimere in alcun modo tutto il suo potenziale.