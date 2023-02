18/20 ©Getty

JAMES HARDEN, PHILADELPHIA 76ERS | Avendo giocato solo 36 partite, non si qualifica per le classifiche individuali: altrimenti sarebbe 2° per assist dietro solo a Tyrese Haliburton (e per 0.1 assist di differenza). In una sua Instagram story dopo le convocazioni non ha nascosto il suo stato d'animo per non essere stato chiamato: "Sento che mi abbiano mancato di rispetto"