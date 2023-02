"Joe Mazzuella è ufficialmente il 19° allenatore nella storia dei Boston Celtics". Poco più di una riga, dall'account ufficiale di squadra, per annunciare la scelta di rimuovere il termine "ad interim" dalla qualifica dell'allenatore che oggi è alla guida della miglior squadra NBA e questo weekend sarà in panchina anche all'All-Star Game di Salt Lake City. Eppure, nominato sostituto "in corsa" di Ime Udoka a inizio stagione dopo la sospensione dell'ex capo allenatore, fino a oggi i Celtics non avevano mai rimosso la dizione "ad interim" dalla job description del proprio allenatore. Mai, fino a oggi. "Joe è un grande allenatore e un leader straordinario", le parole del n°1 del front office di Boston, Brad Stevens, che su quella panchina c'è stato a lungo. "Fin dall'inizio ha fatto un gran lavoro a caricare al massimo i ragazzi in spogliatoio, unendoli attorno a una missione da compiere assieme. Siamo felici che sia lui a guidare oggi la nostra squadra e a poterla guidare anche nel futuro". "Sono grato e riconoscente alla società - ha commentato il diretto interessato - perché questa non è un'opportunità che capita tutti i giorni. Senza dubbio per me è un sogno che si avvera ma sapevo che se avesssi avuto la giusta opportunità avrei saputo coglierla".