La notizia proveniente da Boston coglie tutti di sorpresa, ma le relazioni sul posto di lavoro sono tassativamente vietate dal codice interno della franchigia. Non è escluso che la sospensione possa riguardare tutta la stagione 2022-23 (lasciando di fatto i Celtics con la panchina "scoperta" a pochi giorni dal via della stagione) mentre non sembra in pericolo il posto del capo allenatore biancoverde

La notizia che proviene da Boston ed è anticipata dal sito ESPN è di quelle che sorprende tutti: l'allenatore dei Celtics Ime Udoka, capace di guidare la sua squadra all'esordio in panchina fino in finale NBA (persa contro Golden State), verrà disciplinato dalla franchigia per via di una relazione "intima e consenziente" intrattenuta con un membro femminile dello staff dell'organizzazione stessa, comportamento considerato punibile dal codice interno della squadra, che vieta le relazioni sul posto di lavoro. Al momento non è ancora conosciuta l'entita della punizione, che però dovrebbe consistere in una sospensione dal suo ruolo di head coach e potrebbe - così riporta Adrian Wojnarowski di ESPN - addirittura estendersi a tutta la stagione 2022-23. Al momento non sembra che il posto di lavoro di Udoka possa o debba essere considerato in pericolo - così almeno viene riportato - ma se tale dovesse essere l'entità della punizione i Celtics si ritroverebbe a pochi giorni dal via del loro training camp senza allenatore per il prossimo campionato.