Kevin Durant non sarà in campo nell’immediata ripresa della regular season dopo la pausa per l’All-Star Game, ma ha messo nel mirino la data dell’1 marzo per il suo debutto con la maglia dei Phoenix Suns. L'obiettivo è essere in campo per la partita contro gli Charlotte Hornets, saltando le prime due gare contro Oklahoma City e Milwaukee

Degli oltre 50 giocatori che hanno cambiato maglia alla deadline del mercato, nessuno è più atteso di Kevin Durant. Il nuovo giocatore dei Phoenix Suns è fuori dallo scorso 8 gennaio per via di una distorsione al legamento mediale del ginocchio sinistro subita contro i Miami Heat, ma sia lui che la squadra hanno messo nel mirino la data dell’1 marzo per il suo ritorno in campo. Secondo quanto scritto da The Athletic, l’obiettivo è quello di essere a disposizione per la partita che i Suns disputeranno sul campo degli Charlotte Hornets, la seconda di una striscia di quattro gare consecutive lontano da casa. Con ogni probabilità quindi Durant salterà la prima partita dopo la pausa (una gara contro gli Oklahoma City Thunder nella notte tra venerdì e sabato) e quella successiva (un matinée contro i Milwaukee Bucks nella giornata di domenica), per essere pronto a fare il debutto con la quarta squadra della sua carriera nella notte tra mercoledì e giovedì sul campo degli Hornets. Phoenix concluderà la sua trasferta altre due gare a Chicago e a Dallas, con il debutto di KD davanti al proprio pubblico che potrebbe arrivare nella notte tra l’8 e il 9 marzo sempre contro gli Oklahoma City Thunder. Se tutto andrà per il meglio, nella notte tra 13 e 14 marzo ci sarà anche il primo ritorno di Durant davanti ai suoi ex tifosi dei Golden State Warriors da quando se ne è andato nell’estate del 2019, con i precedenti appuntamenti saltati per infortunio o per mancanza di tifosi sugli spalti per via della pandemia.