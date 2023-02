All-Star Weekend ricco di soddisfazioni per Paolo Banchero, che ha vinto il torneo delle Rising Stars, ha partecipato allo Skills Challenge con il team dei rookie (pur chiudendo con un'ultima prova disastrosa) e soprattutto ha avuto l'occasione di conoscere a parlare con tante leggende del gioco. Il talento di origini italiane degli Orlando Magic è rimastao colpito in particolare dalle parole che hanno avuto per lui due star come Kevin Durant e Carmelo Anthony. "Mi hanno dato un sacco di consigli - ha raccontato Banchero - e ci siamo scambiati i numeri di telefono. Non sapevo quanto fossero miei fan, invece mi hanno detto che è così e questo mi dà grande motivazione. Sentire la loro approvazione per quello che sto facendo è tutto quello di cui avevo bisogno". "Mi hanno detto - ha proseguito Paolo - che credono davvero io possa diventare il numero uno un giorno. Certo non sarà facile, non succederà da solo, ma loro mi supportano e credono in me. Mi ha sorpeso, sentire certe cose da delle leggende, che hanno realizzato tutto quello che vuoi fare anche tu nella lega, è una benedizione". Banchero ha viaggiato fin qui a 19.7 punti, 6.6 rimbalzi e 3.6 assist di media a partita con il 41.7% dal campo, ma le sue cifre sono calate nel periodo prima della pausa dell'All-Star Game. Ora punta a finire in crescendo la stagione per andarsi a prendere il premio di Rookie dell'anno, e magari qualificarsi per il play-in con i suoi Magic (al momento Orlando è 13esima a Est con 25 vittorie e 35 sconfitte). "Possiamo farcela - ha concluso Paolo - anche se il calendario non è facile. Vogliamo giocare queste ultime partite con un obiettivo, sapendo che possiamo battere chiunque nella lega".