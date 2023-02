Non accennano a placarsi le voci che vorrebbero il giocatore oggi ai Sixers fortemente tentato dall'idea di far ritorno in Texas per indossare nuovamente la maglia dei Rockets (dove ha trascorso 8 stagioni della sua carriera) già a partire dal prossimo campionato. Declinando l'opzione sul suo secondo anno di contratto, Harden potrebbe infatti già essere free agent in estate

Attorno a Natale era stato uno degli insider più accreditati del mondo NBA, Adrian Wojnarowski, a diffondere la voce: "James Harden starebbe seriamente considerando l'ipotesi di far ritorno a Houston se dovesse scegliere di lasciare Philadelphia a fine stagione". L'opzione per il secondo anno del suo contratto firmato in estate (rinunciando anche a 15 milioni di dollari, per permettere ai Sixers di aver più spazio salariale) è difatti in mano al giocatore, che declinandola diventerebbe un free agent già quest'estate. E ora le voci di un suo possibile ritorno in maglia Rockets - dove al termine della stagione 2017-18 è stato incoronato MVP NBA - tornano a circolare insistentemente. Questa volta è Tim MacMahon, di ESPN, a confermare come la franchigia texana creda "ci siano concrete possibilità di poter mettere sotto contratto Harden, da free agent, già a luglio". "Harden trascorre gran parte della sua estate a Houston, e quando è in città si allena spesso nella palestra dei Rockets", fa notare MacMahon, che aggiunge: "Non ha mai negato questa eventualità, neppure nei mesi scorsi, limitandosi a dire di non conoscerne le fonti".