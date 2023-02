Giannis provoca Durant: "Ti insegno a vincere"

Il n°34 greco dei Bucks, ospite in una trasmissione satirica, non si è sottratto allo scherzo e ha sfidato a distanza sia Kevin Durant che Nikola Jokic - invitando KD ad allenarsi con lui per imparare a vincere senza dover per forza di cose unirsi a superteam. Una provocazione che potrebbe cogliere nel segno

Si scherza, si legge un copione e si fanno quattro risate, ma il messaggio di Giannis Antetokounmpo a Kevin Durant è arrivato forte e chiaro: “Continui a unirti a superteam, a cercare compagni di primo livello per vincere il titolo NBA. Se vuoi in estate possiamo allenarci insieme, così ti insegno come si guida la propria squadra a conquistare l’anello” : una frase pronunciata leggendo il gobbo e scherzando al “The Daily Show”, ma una stilettata non da poco per provare a piegare l’orgoglio rinfrancato di un giocatore come KD che spera di trovare la giusta chimica e stimolo anche a Phoenix e puntare a vincere il titolo con i Suns.

Un copione già scritto, ma a cui Giannis ha preso parte con grande divertimento e soddisfazione, anche quando si è trattato di affondare il colpo nei confronti di Nikola Jokic: “Come puoi pensare di arrivare alle finali NBA se al momento sembri in grado di attraversare soltanto il percorso auto previsto quando si vanno a comprare gli hamburger nei fast food?” (in questo caso non riuscendo a interpretare fino in fondo il personaggio, preso più dalle risate che da altro). Un siparietto comico che è ha portato Antetokounmpo a ricevere un bel po’ di citazioni in giro, di post in cui vengono riprese le sue frasi che in parte accendono la polemica in vista di un super finale di stagione.