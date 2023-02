Giannis si fa male al ginocchio: out dopo 6 minuti

Dura meno di un quarto la partita di Giannis Antetokounmpo, fermato da un problema al ginocchio destro e uscito a 70 secondi dal termine della frazione d’apertura dalla sfida poi stravinta da Milwaukee contro Miami. Il n°34 greco, in azione spalle a canestro, ha avvertito un dolore e dopo aver passato il pallone ai compagni ha subito chiesto il cambio - avviandosi direttamente verso lo spogliatoio, deluso dal mezzo ritorno in campo dopo che a condizionarlo nei giorni scorsi era stato l’infortunio al polso da cui è sembrato completamente recuperato. “Ha chiesto di uscire fuori e noi abbiamo provveduto”, spiega coach Budenholzer a fine gara. “Per fortuna avevamo il pallone in nostro possesso e ho subito chiesto timeout, ma onestamente non so dire quale sia stata l’azione in cui si è fatto male”. Nonostante la sua assenza, Milwaukee è riuscita lo stesso a prendersi la 13^ vittoria in fila - record per tutte le franchigie in questa regular season - e soprattutto un successo con ben 29 lunghezze di margine, il più largo nella stagione dei Bucks. “È stato colui che ci ha caricato in questi ultimi due giorni di allenamento: speriamo ritorni presto in gruppo”, chiosa Jrue Holiday, mentre la squadra del Wisconsin ha comunicato che tratterà l’infortunio come “day-to-day”, cercando di capire già dalle prossime ore quale potrà essere l’entità dell’assenza.