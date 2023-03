Denver blinda il 1° posto, Lakers e Celtics ko

2/22

A trascinare i Magic ci pensa Paolo Banchero, che scollina oltre quota 30 e chiude con 31 punti, 13/26 al tiro e soprattutto 2/6 dall’arco - raddoppiando in un colpo solo il bottino complessivo raccolto dalla lunga distanza in tutto febbraio (mese per lui da 1/33 da tre punti): “Sto lavorando sul mio tiro, so di non essere il miglior realizzatore di sempre dall’arco, ma non mi mancano le capacità per fare canestro”. Bene al suo fianco anche Cole Anthony e Jalen Suggs che aggiungono 31 punti in due in uscita dalla panchina

