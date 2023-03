Fontecchio fa festa, Utah no: 16 punti contro OKC

highlights nba

Denver blinda il 1° posto, Lakers e Celtics ko

Tripla doppia di Nikola Jokic e Denver mette al sicuro il primo posto a Ovest battendo Memphis, Boston subisce una clamorosa rimonta e perde in casa contro Brooklyn, ai Lakers non basta un Anthony Davis da 38 punti per vincere contro Minnesota. Randle segna 43 punti e il canestro della vittoria Knicks a Miami, sono 20 i punti di Durant nel successo Suns a Chicago, 31 punti di Banchero e Orlando vince a Charlotte, Utah crolla a OKC (16 punti per Fontecchio). Vincono Sacramento, Golden State e Atlanta

CHARLOTTE HORNETS-ORLANDO MAGIC 106-117 | Ennesima risposta di carattere dei Magic, che per la quinta volta in fila nell’ultimo periodo replicano a una sconfitta con un successo: contro Charlotte bastano i 64 punti segnati nel primo tempo per indirizzare la sfida, superando così una delle peggiori squadre NBA concedendo 29 punti con 10/19 al tiro a Kelly Oubre Jr. con quattro triple a bersaglio - le stesse realizzate da un Terry Rozier da 22 e sei assist complessivi

A trascinare i Magic ci pensa Paolo Banchero, che scollina oltre quota 30 e chiude con 31 punti, 13/26 al tiro e soprattutto 2/6 dall’arco - raddoppiando in un colpo solo il bottino complessivo raccolto dalla lunga distanza in tutto febbraio (mese per lui da 1/33 da tre punti): “Sto lavorando sul mio tiro, so di non essere il miglior realizzatore di sempre dall’arco, ma non mi mancano le capacità per fare canestro”. Bene al suo fianco anche Cole Anthony e Jalen Suggs che aggiungono 31 punti in due in uscita dalla panchina