In un modo o nell’altro, l’arrivo di Kyrie Irving ai Dallas Mavericks rappresenta un punto di svolta per la storia della franchigia, che ha ceduto membri importanti del roster come Spencer Dinwiddie e Dorian Finney-Smith per dare a Luka Doncic il giocatore di maggior talento con cui abbia mai giocato. E a spingere per concludere questo tipo di scambio è stato proprio lo stesso sloveno: secondo quanto scritto da ESPN, Doncic insieme a coach Jason Kidd è stato quello che ha spinto maggiormente per prendere Irving, "frustrato dal fatto che i Mavs stessero galleggiando attorno al 50% nonostante lui stesse giocando come mai prima", si legge nell’articolo. Viene specificato anche che "privatamente ha spinto la dirigenza per trovare un modo di acquisire la co-stella necessaria per i Mavs per contendere per il titolo", in particolare dopo aver perso Jalen Brunson in estate senza un sostituto. Insomma, a volere Irving a Dallas più di tutti è stato proprio Doncic, con i due che nell’ultima partita hanno entrambi superato quota 40 punti e proveranno a migliorare il loro record di 2 vittorie e 4 sconfitte insieme questa sera a partire dalle 19 contro i Phoenix Suns di Kevin Durant in diretta su Sky Sport NBA.