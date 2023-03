Irving sfida Durant: Mavs-Suns alle 19 su Sky

Sembra passata una vita, ma poco più di un mese fa Kevin Durant e Kyrie Irving erano compagni ai Brooklyn Nets e sembravano avviati quantomeno a concludere la stagione 2022-23 insieme. Invece la richiesta di essere ceduto da parte di Irving ha innescato un "effetto domino" che lo ha portato ai Dallas Mavericks al fianco di Luka Doncic e, pochi giorni dopo, ha convinto i Nets a cedere anche Kevin Durant , mandandolo a Phoenix in cambio di giocatori e scelte al Draft. Oggi i due amici ed ex compagni di squadra si affrontano di nuovo da avversari in una sfida tutta da seguire a partire dalle 19 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna, per una sfida tra Dallas Mavericks e Phoenix Suns che nasconde ulteriori storie al suo interno. Quando l’ha messa a calendario come primo appuntamento di un double-header gustosissimo (da non perdere Los Angeles Lakers contro Golden State Warriors a seguire alle 21.30 , sempre in diretta su Sky con commento in italiano) probabilmente la NBA voleva puntare sulla rivalità tra Luka Doncic e Devin Booker , protagonisti lo scorso anno di una accesissima serie di playoff risolta solamente a gara-7 con la vittoria dei Mavericks sul campo dei Suns. Oggi si affrontano in Texas, ma la rivalità tra le due squadre non si è mai sopita, nonostante l’arrivo di due pezzi da 90 come Irving e Durant.

Prima del match KD ha cercato di minimizzare l’importanza della sfida: "Ci siamo affrontati altre volte in passato [13 in regular season, con 8 vittorie per Irving, e alle Finals del 2017, vinte da Durant in cinque partite, ndr], è una partita come un’altra. Capisco l’aspetto di intrattenimento e che molte persone si siano segnati la partita sul calendario, ma per entrambe le squadre è una gara come un’altra del calendario. La cosa importante sono i Suns". Irving ha concesso un po’ di più sull’importanza del match, dichiarandosi elettrizzato: "Non vedo l’ora di giocare contro i nuovi Suns di KD" ha detto. "Penso che sarà divertente affrontarci in campo. È mio fratello per la vita, ma quando siamo in campo ci affrontiamo da agonisti. Amichevoli, ma agonisti". In ogni caso, l’appuntamento è di quelli da non perdere — e lo potete seguire in italiano sui canali di Sky Sport e di NOW.