Dallas trattiene il fiato: infortunio per Doncic

Finisce con un quarto d'ora d'anticipo la partita di Luka Doncic contro New Orleans, fermato da un problema alla coscia sinistra che si trascinava dietro da un paio di settimane: "Non sto bene", ha spiegato il diretto interessato che nelle prossime ore si sottoporrà agli esami di rito per verificare le sue condizioni. La speranza dei texani è che non resti lontano dal parquet per più di qualche partita

In sala stampa è entrato camminando a passo cadenzato, lento e sofferente, mentre saliva sul podio nel post partita spiegando che il problema alla coscia sinistra potrebbe essere più grave del previsto. Il modo peggiore di chiudere la serata per i Dallas Mavericks, battuti a New Orleans dai Pelicans e costretti ora a fare a meno anche di Luka Doncic : “Non sto bene”. Tre parole per gelare il sangue degli appassionati e dei tifosi texani, in attesa che gli esami delle prossime ore e la diagnosi possa chiarire quanto tempo di vorrà per rivederlo in campo. Un fastidio che si portava dietro già da qualche partita: “Penso di aver avuto i primi dolori già nella seconda partita dopo l’All-Star Break, qualcosa del genere”, sottolinea il diretto interessato. “ Di solito questo tipo di dolori sono frutto di un contatto , invece ho iniziato a provarne senza scontrarmi con nessuno e questa cosa mi è sembrata molto strana. Sinceramente non so che tipo di infortunio sia”.

Un problema che sta influenzando non poco il suo modo di giocare: “Non riesco mai a essere pienamente in ritmo, non corro bene, quando salto per tirare mi rendo conto che manca sempre qualcosa. Provare a forzare e fare la differenza in queste condizioni non è semplice”. Prima della sostituzione nel match perso contro New Orleans, Doncic ha tentato una conclusione dalla media - l’ultima prova che c’era qualcosa che non andava e che fosse meglio fermarsi. Ecco spiegato anche in parte il 18/46 combinato al tiro nelle ultime due gare, con 5/20 da tre punti e una sofferenza non da poco a seguito della super sfida contro Philadelphia da 42 punti (arrivati insieme ai 40 di Kyrie Irving). “Ci eravamo accorti tutti che non riusciva a correre nel modo corretto: la speranza ora è che non sia nulla di grave”, spiega Jason Kidd, che sa bene quanto pesi la presenza sul parquet di Doncic e che non vuole perdere il suo talento per troppo tempo - a rischio anche a causa dei 15 falli tecnici sanzionati contro di lui e che giunti al n°16 portano direttamente a una giornata di squalifica.