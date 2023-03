Il peggior accoppiamento playoff per ogni squadra

18/32

RECORD IN STAGIONE DEI CLIPPERS CONTRO DENVER: 0-4



Ecco: se per alcuni accoppiamenti potrebbero esserci dei dubbi, in questo caso non sembra davvero esserci spazio per incomprensioni. I Clippers devono evitare in ogni modo i Nuggets, che in stagione hanno travolto ogni genere di versione della squadra di Los Angeles (Kawhi Leonard era in campo in tre dei quattro ko, per dire), senza trovare alcun tipo di mossa per arginare l’impatto Nuggets