"Una vittoria è una vittoria", si dice spesso in NBA. D’altronde, con una regular season lunga 82 partite, è difficile trovare dei significati speciali per un singolo successo rispetto a un altro. Eppure per Isaiah Hartenstein la vittoria dei suoi New York Knicks sul campo dei Los Angeles Lakers — nella quale ha chiuso con 0 punti ma 11 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e una stoppata — ha un sapore particolare: secondo quanto scritto da Bobby Marks di ESPN, con questa partita il lungo di riserva dei newyorkesi ha raggiunto due bonus presenti nel suo contratto, il primo legato ai minuti giocati (superando quota 1.350 in 70 partite) e il secondo legato alle vittorie di squadra (40 dopo il successo sui gialloviola). Ciascun bonus valeva 350mila dollari, permettendogli così di guadagnarne 700.000 in una volta sola — un assegno niente male, considerando che in tutta la passata stagione Hartenstein aveva guadagnato "solo" 1.7 milioni di dollari con gli L.A. Clippers. Nel corso della scorsa estate poi il tedesco ha firmato un biennale da 16 milioni di dollari complessivi con i Knicks, di cui due milioni erano considerati di bonus "improbabili" che invece si sono concretizzati. E non è finita qui: secondo quanto riportato dal sito Spotrac, Hartenstein guadagnerà ulteriori 350.000 dollari in caso di qualificazione ai playoff, che i Knicks possono dare quasi per assodata viste le tre gare e mezzo di vantaggio sul settimo posto (cioè il primo del torneo play-in) occupato dai Miami Heat. Che dire: se i Knicks sono usciti a cena dopo la partita, il conto è tutto sulle spalle di Hartenstein.