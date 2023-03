New York stoppa i Lakers, 5 in fila per i Sixers

6/14

NEW ORLEANS PELICANS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 127-110 | Seconda vittoria nelle ultime tre per i Pelicans, che approfittano dell’assenza di Damian Lillard (fuori per un problema al polpaccio) per battere comodamente i Blazers. Gli ospiti infatti non vanno oltre i 17 punti di Anfernee Simons e i 14 a testa di Shaedon Sharpe e Kevin Knox, toccando anche il -39 nel corso del secondo tempo e venendo sconfitti per la nona volta in 14 partite disputate senza Lillard in questa stagione

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA