Jokic in tripla doppia ma 3° ko in fila per Denver

Neppure una prestazione da 35 punti, 20 rimbalzi e 11 assist del due volte MVP NBA in carica salva i Nuggets dalla terza sconfitta consecutiva, arrivata nei secondi finali anche per via degli errori di Bruce Brown e dello stesso Jokic sui tiri del potenziale sorpasso. Mikal Bridges è il migliore dei suoi con 25 punti ma da registrare anche i 16 assist (massimo in carriera) di Spencer Dinwiddie. Nets al 5° successo nelle ultime 6 gare

DENVER NUGGETS-BROOKLYN NETS 120-122 | IL TABELLINO

Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio i Nets vanno davanti ma Denver chiude il primo tempo con un parziale di 30-12 che manda all'intervallo i padroni di casa in vantaggio 69-61, grazie a percentuali eccelenti di squadra (il 69% al tiro) e alla coppia Michael Porter Jr.-Nikola Jokic, entrambi autori di 19 punti, il primo con 7/9 al tiro, il secondo già vicino alla tripla doppia (anche 11 rimbalzi e 7 assist per il serbo). In casa Nets il migliore è Nic Claxton, infallibile al tiro con 7/7 dal campo e 4/4 ai liberi per 18 punti complessivi già all'intervallo, anche se il suo quarto fallo lo costringe poi a uscire. Un Dinwiddie scatenato (finirà con il suo massimo in carriera per assist, 16) guida Brooklyn a un break di 19-8 che porta gli ospiti al comando a metà terzo quarto. Il vantaggio arriva addirittura in doppia cifra al termine del terzo periodo, che i Nets concludono in controllo sul punteggio di 98-87 dopo dodici minuti dominati (37-18 il parziale). Denver resta aggrappata alla partita anche grazie ai canestri - una schiacciata e una tripla - di Jeff Green mentre a cinque minuti dalla fine arriva anche il decimo assist di Jokic che confeziona la sua 27° tripla doppia stagionale, riportando a -8 il deficit dei suoi.