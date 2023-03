Morant torna in campo: cosa ne pensa Kyrie Irving

La superstar dei Grizzlies viene dato come "a disposizione" del proprio allenatore per la gara interna della notte contro i Rockets, la sua prima partita nelle ultime tre settimane. Settimane in cui, secondo Kyrie Irving, "troppa gente ha emesso giudizi troppo affrettati nei suoi confronti"

Ja Morant è pronto a tornare in campo. Con ogni probabilità già nella notte, nella prima di due gare (in casa) contro Houston. Magari entrando dalla panchina, per rientrare in clima un passo alla volta, dopo 8 gare di sospensione e un'assenza dai parquet NBA di tre settimane. Nel frattempo è andato in terapia ("Ma non ho mai avuto un problema con l'alcool", ha voluto sotttolineare"), ha affrontato il colloquio vis-à-vis con Adam Silver, ha scontato la squalifica inflittagli. Ha ricevuto anche tanti consigli, alcuni forse richiesti, altri sicuramente meno - alcuni probabilmente ascoltati, molti altri meno. Forse tra quelli per lui più interessanti quelli usciti dalla bocca di Kyrie Irving, uno non nuovo a trovarsi sotto accusa agli occhi dell'opinione pubblica: "Penso che ogni difficoltà fortifichi il carattere", dice il nuovo giocatore dei Dallas Mavericks. "Ancora di più quando devi vivere il tuo momento difficile sotto gli occhi di tutti, e soprattutto dei media, che cercano ogni angolo possibile della storia. Per quella che è stata la mia esperienza, penso di poter dire che verso Ja sono stati emessi troppi giudizi, specialmente dal pubblico.