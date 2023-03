highlights nba

Golden State batte Dallas, super vittoria Lakers

Seconda vittoria in fila in trasferta per Golden State che supera Dallas in un match finito tra le polemiche a causa di un canestro controverso, i Lakers senza LeBron James tornano a battere i Suns e rilanciano le loro ambizioni playoff. Vince Memphis che ritrova Ja Morant (17 punti), successo Minnesota grazie a Karl-Anthony Towns - al rientro dopo 4 mesi d’assenza. Super Jokic trascina Denver, i 76ers stravincono senza James Harden e con Joel Embiid che si fa male, vittorie per Milwaukee, Portland, Indiana e Miami

MEMPHIS GRIZZZLIES-HOUSTON ROCKETS 130-125 | Battere i Rockets in questo finale di stagione è diventato meno scontato del previsto, ma i Grizzlies riescono a sbarazzarsi di Houston nel match in cui ritrovano sul parquet Ja Morant dopo la sospensione comminata dalla NBA: l’All-Star di Memphis parte in uscita dalla panchina e chiude con 17 punti e 6/13 al tiro in 24 minuti, raccontando a fine gara la sua emozione per una sfida con cui spera definitivamente di lasciarsi alle spalle il peggior periodo della sua promettente carriera da professionista NBA

In una giornata in cui Memphis ritrova il proprio leader, a caricarsi la squadra sulle spalle ci pensa Jaren Jackson Jr. - autore di 37 punti con 14/20 al tiro (quinta in fila con 25+ punti per lui), 8/11 ai liberi, 10 rimbalzi, un paio d’assist e altrettante stoppate; riferimento difensivo e non solo dei Grizzlies che giocano senza lo squalificato Dillon Brooks e che raccolgono anche 20 punti da Desmond Bane