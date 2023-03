Golden State batte Dallas, super vittoria Lakers

13/20

Seconda sconfitta in fila per Toronto invece che si aggrappa a Pascal Siakam che nel quarto periodo le prova tutte e firma 18 dei suoi 31 punti - un bottino finale che non serve a cambiare l’inerzia del match per i padroni di casa che non riescono a sfruttare al meglio anche i 28 punti e 11 assist di Fred VanVleet, oltre ai 23 punti con 10/12 al tiro di Jacob Poeltl. I Raptors restano al 9° posto a Est, in piena zona play-in, ma devono ricominciare a fare risultati per evitare di scivolare troppo in basso

VIDEO | GUARDA I 31 PUNTI DI PASCAL SIAKAM