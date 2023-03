highlights nba

Embiid 46 ma vince Golden State, successo Lakers

Golden State ribalta il match nel finale e vince la sfida contro un Joel Embiid formato MVP, Anthony Davis (37 punti) trascina i Lakers contro OKC e i gialloviola salgono in zona play-in, crolla Dallas a sorpresa in casa contro Charlotte e al momento è fuori dalla zona playoff. Milwaukee passeggia a Salt Lake City e rende inutili i 26 punti di Simone Fontecchio (nuovo massimo in stagione). Sacramento batte Phoenix, Boston supera Indiana, vittorie per Memphis, Washington, Toronto e Chicago

UTAH JAZZ-MILWAUKEE BUCKS 116-144 | Tutto troppo facile per l’attacco dei Bucks in un match dominato per 48 minuti e chiuso senza affanno da Milwaukee in trasferta grazie ai 25 punti (massimo in stagione) di Grayson Allen, al fianco del quale Giannis Antetokounmpo si limita al minimo indispensabile - 24 punti e 11 assist in 25 minuti con 10/13 al tiro - alla guida di un quintetto tutto in doppia cifra. Gli ospiti tirano di squadra con il 55.6% complessivo e si tengono stretti il primo posto a Est

Partito in quintetto per la terza volta in carriera in NBA, Simone Fontecchio risponde presente anche in una gara difficile come quella contro i Bucks - autore di 26 punti in 25 minuti con 9/16 al tiro e 4/7 dalla lunga distanza; il massimo fatto registrare in questa stagione, rinverdendo il primato di 23 punti stabilito a Miami meno di due settimane fa. Un talento quello azzurro in grado di sfruttare ogni singola occasione che gli è stata concessa