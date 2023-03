Embiid 46 ma vince Golden State, successo Lakers

2/24 ©Getty

Partito in quintetto per la terza volta in carriera in NBA, Simone Fontecchio risponde presente anche in una gara difficile come quella contro i Bucks - autore di 26 punti in 25 minuti con 9/16 al tiro e 4/7 dalla lunga distanza; il massimo fatto registrare in questa stagione, rinverdendo il primato di 23 punti stabilito a Miami meno di due settimane fa. Un talento quello azzurro in grado di sfruttare ogni singola occasione che gli è stata concessa

VIDEO | GUARDA I 26 PUNTI DI SIMONE FONTECCHIO