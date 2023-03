Il McDonald's All-American game è da sempre uno degli All-Star Game liceali più seguiti. E quest'anno per dare un'occhiata ai talenti delle high school più "chiacchierati" c'è un motivo in più: la presenza di Bronny James, il primogenito di LeBron James, la superstar dei Los Angeles Lakers. Bronny non ha ancora scelto quale college frequentare l'anno prossimo, ma di lui si è fatto (e si continua a fare) un gran parlare: prima per aver saltato la sessione media e l'appuntamento con i giornalisti; poi per aver annunciato - a sorpresa - di voler prendere parte alla gara delle schiacciate; e poi per esserne stato uno dei grandi protagonisti. Lui, Sean Stewart, Elmarko Jackson e Matas Buzelis sono stati infatti i quattro nomi chiamati a giocarsi il titolo nel round finale, e il duello conclusivo è proprio stato tra il figlio di LeBron e il prossimo giocatore dei Duke Blue Devils Sean Stewart. In finale Bronny ha anche chiamato in campo ad aiutarlo il fratello Bryce Maximus (finendo per saltare sopra il suo metro e novantacinque in una delle schiacciate della sua routine) ma i suoi voli non hanno convinto al 100% la giuria che gli ha preferito Stewart, incoronato re delle schiacciate (nonostante su Twitter papà LeBron manifestasse il suo disaccordo per alcuni "9" espressi dalla giuria, reclamando dei "10" in più per le evoluzioni aeree del figlio)