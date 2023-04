Alla sua undicesima stagione NBA, Andre Drummond - per 2 volte un All-Star nella lega e per 4 volte il suo miglior rimbalzista - oggi non fa più la differenza, ma ricopre un ruolo comunque importante dalla panchina per i suoi Chicago Bulls. Viaggia appena sopra i 6 punti di media, ma a rimbalzo ci va sempre forte (6.7 a sera in meno di 13 minuti in campo). Era in campo anche nella notte, contro Memphis - per 7 minuti, ha chiuso con 2 punti e 3 rimbalzi - ma recentemente (il 29 marzo) aveva saltato la sfida casalinga contro i Lakers. E il motivo lo aveva spiegato su Twitter: "È il momento di concentrarmi sulla mia salute mentale. Se state facendo fatica anche voi, sappiate di non essere soli. E va bene chiedere aiuto", aveva scritto, prima di annunciare che avrebbe cancellato le sue app social, lasciando i suoi rappresentanti a occuparsi di queste incombenze. Nel post-partita di Chicago-Memphis, il lungo dei Bulls è tornato sul suo messaggio pubblico: "Mi sono dovuto prendere una piccola pausa per liberarmi la testa e affrontare alcune cose che stavo trascurando ormai da tanto tempo. Veniamo visti come dei supereroi, come se niente ci toccasse e non avessimo una vita lontano dalla pallacanestro. È questo che la gente non capisce: che abbiamo anche una vita fuori dal parquet e le cose a volte possono essere dure. Quel mantello da supereroi che ci hanno messo addosso prima o poi va tolto. È giusto chiedere aiuto, è giusto avere dei sentimenti, è giusto manifestare le proprie emozioni", ha dichiarato Drummond, che poi ha aggiunto: "Mi sento bene, anche se ho ancora molta strada da fare quando si tratta della mia salute mentale. Ora però c'è un lavoro da portare a termine, ed è quello di vincere più partite possibili per arrivare ai playoff".