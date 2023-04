Giannis batte Embiid, Lakers ok vicini ai playoff

3/27 ©Getty

Poco impatto invece da parte di Ja Morant nel secondo tempo, scomparso anche lui una volta che i Bulls hanno alzato il ritmo, ma nonostante questo in grado di chiudere in tripla doppia il match con 17 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Non bastano le sue statistiche e quelle di un Jaren Jackson Jr. letale dall’arco con il suo 5/8 e scarica d’energia in attacco e in difesa per i Grizzlies con i suoi 31 punti (ancora alle prese però con problemi di falli che non gli permettono di essere efficace come vorrebbe quando nel quarto periodo prova a riportare in corsa i suoi)

VIDEO | GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DI JA MORANT