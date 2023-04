Dallas punta su Irving, lui vuole la free agency

I Dallas Mavericks sono certamente la delusione della lega dalla pausa per l’All-Star Game in poi, passando dal 90% di possibilità di fare i playoff all’attuale 6%. Da quando Kyrie Irving è entrato in squadra il record è di appena 9 vittorie e 16 sconfitte, scivolando fino all’undicesimo posto a Ovest con una gara piena da recuperare sugli Oklahoma City Thunder decimi, ma con il tie-breaker a favore di Shai Gilgeous-Alexander e soci. Con sole tre gare da disputare i Mavs ne devono quindi recuperare effettivamente due, tanto che secondo una voce riportata da Shams Charania starebbero pensando seriamente di non schierare nemmeno Irving e Doncic per le ultime tre gare , provando a tenersi una scelta al Draft che altrimenti dovrebbero mandare a New York all’interno dello scambio che fecero per prendere Kristaps Porzingis.

Dallas vuole tenere Irving, ma lui?

In attesa di capire come si concluderà questa stagione dei texani, iniziano a filtrare quelli che sono i loro piani in vista dell’estate. Secondo quanto scritto da Chris Haynes di Bleacher Report, i Mavs sono fortemente interessati a rifirmare Kyrie Irving in estate nonostante i cattivi risultati di squadra, mettendolo di nuovo al fianco di Doncic e aggiungendo attorno a loro difensori versatili sulle ali e protettori del ferro in grado di migliorare una difesa catastrofica (23^ su base stagionale). Irving però, pur potendo estendere il suo contratto coi Mavs già adesso, intende ancora testare la free agency prima di prendere una decisione sul suo futuro, provando ad assicurarsi il miglior accordo possibile sul mercato. Nel caso in cui dovesse andarsene a zero, Dallas avrebbe spazio salariale ma non abbastanza per sostituirlo degnamente — rendendo se possibile peggiore uno scambio che già adesso sembra davvero sbagliato.