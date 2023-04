Dopo circa 20 giorni di attesa, la NBA ha reso noto che la protesta intentata dai Dallas Mavericks per la sconfitta per 127-125 contro i Golden State Warriors dello scorso 22 marzo è stata rifiutata, confermando quindi la vittoria sul campo dei campioni in carica. I texani avevano protestato ufficialmente per quanto accaduto nel terzo quarto, quando al rientro da un timeout la palla è stata data agli Warriors mentre tutti i Mavs pensavano che fosse loro, permettendo agli Warriors di segnare indisturbati due punti che poi sarebbero risultati la differenza nel punteggio finale. La NBA ha però precisato che non esistevano neanche i presupposti per ripetere la gara, senza entrare nemmeno nel merito: "L'incidente è accaduto con quasi 14 minuti da giocare nella partita e Dallas successivamente è andata in vantaggio per due volte negli ultimi quattro minuti. In queste circostanze Dallas non è riuscita a dimostrare — come richiesto dagli standard della NBA per impugnare il risultato di una partita — di essere stata privata di una giusta opportunità per vincere la partita, perciò la protesta decade già solo per questa mancanza".