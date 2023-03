Dallas non difende: "È colpa degli arbitri". VIDEO

A tenere banco in una serata NBA piena di sorprese è il caso sollevato da Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, che nel post partita del match perso in volata contro Golden State si è lamentato di quello che lui definisce errore arbitrale commesso nel terzo quarto quando - all’apparenza - i giocatori della squadra texana hanno deciso di andare verso il canestro sbagliato e commesso un clamoroso errore non difendendo il proprio e concedendo così due punti facili a Kevon Looney, risultati poi determinanti considerando il 127-125 finale. Una sconfitta che porta i Mavericks fuori dalla zona d’accesso diretto ai playoff, un passo falso cruciale per i destini della postseason che ha mandato su tutte le furie Cuban, che via Twitter ha spiegato la questione: “Gli arbitri hanno assegnato la rimessa ai Mavericks, con lo speaker dell’arena che ha annunciato questa decisione. Dopo di questo è stato chiamato timeout e durante la pausa gli arbitri hanno invertito la chiamata, senza dirlo però ai nostri giocatori”, racconta Cuban via social. “Tornati in campo, non hanno detto nulla ai ragazzi e hanno dato il pallone agli Warriors che senza nessun giocatore dei Mavericks hanno segnato un canestro facile: incredibile come poi quei due punti siano risultati decisivi nella vittoria finale. Questa è la peggior chiamata arbitrale della storia della NBA: avrebbero dovuto dire anche a noi che il possesso era cambiato, ma non l’hanno fatto”.