Perché nessuno dà mai il 5 a Josh Hart. VIDEO

HIGHLIGHTS NBA

I Lakers battono i Suns, Warriors ok coi Kings

I Lakers soffrono ma alla fine battono i Suns pieni di riserve e rimangono al settimo posto, rispondendo alla vittoria di New Orleans con New York e quella di Golden State a Sacramento, coi campioni in carica sempre 6° a Ovest. Le posizioni dalla 6 alla 9 nella Western Conference sono le uniche in bilico, visto che i Dallas Mavericks si sono tirati fuori dalla corsa perdendo contro Chicago (con Doncic in campo solo nel primo quarto) e lasciando il 10° posto a OKC, mentre a Est è tutto deciso tra playoff e Play-In

CHARLOTTE HORNETS-HOUSTON ROCKETS 109-112 | Seconda vittoria consecutiva per gli Houston Rockets in questo finale di stagione in cui resta davvero poco da chiedere a entrambe le squadre, arrivato grazie ai 26 punti a testa firmati da Kevin Porter Jr e Jalen Green, mentre l’ormai solito Alperen Sengun ne aggiunge 14 con ben 21 rimbalzi. Charlotte, piena d’assenza, chiude con un ko la sua stagione casalinga - beffata anche a causa delle 17 palle perse che hanno regalato 28 punti ai Rockets e incapace di andare oltre i 25 punti di Svi Mykhailiuk

INDIANA PACERS-DETROIT PISTONS 115-122 | Indiana è l’unico porto sicuro per i Pistons in questi ultimi due mesi di stagione, con Detroit che vince la seconda partita del post All-Star Break - entrambe conquistate contro i ragazzi di coach Carlisle e fondamentale per interrompere un’altra striscia di 11 sconfitte consecutive. Stavolta i protagonisti sono i 29 punti di Jaden Ivey con 9 assist e i 28 con 9/19 complessivo di Killian Hayes. Indiana, soddisfatta da una regular season di crescita, non va oltre i 22 punti a gara in corso di Buddy Hield