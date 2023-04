I Lakers battono i Suns, Warriors ok coi Kings

5/15

BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS 121-102 | Boston deve fare a meno di Jaylen Brown per una lacerazione alla mano in un incidente domestico, ma basta e avanza chi è in campo per battere Toronto per la quarta volta in stagione (non accadeva dal 2010). I padroni di casa sono avanti 68-40 all’intervallo (tirando 15/15 da due nel primo tempo) e lasciano Jayson Tatum (21 punti) seduto per tutta la ripresa, con Sam Hauser che si toglie lo sfizio di ritoccare a 26 il suo massimo in carriera e Pritchard che ne mette 22 dopo aver saltato le ultime 11 partite per infortunio