Fontecchio in campo: Utah-Denver alle 21.30 su Sky

Gli Utah Jazz si apprestano a salutare il loro pubblico ospitando i Denver Nuggets già sicuri del primo posto a Ovest. Considerando le più che probabili assenze da una parte e dall’altra, si tratta di un’occasione per vedere in campo a lungo Simone Fontecchio, sempre più utilizzato da coach Hardy in questo finale di stagione. Appuntamento alle 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua

Per sua stessa ammissione pochi giorni fa la stagione di Simone Fontecchio è stata "bella tosta", ma nel corso del mese di marzo l’azzurro è riuscito a togliersi qualche soddisfazione viaggiando a 11.4 punti di media. Chissà che l’ultimo appuntamento dei suoi Utah Jazz non possa permettergli di realizzare qualche altra buona prestazione per salutare al meglio i tifosi di casa, visto che quella di questa sera sarà l’ultima gara casalinga dei Jazz in questo sorprendente 2022-23. Un appuntamento da seguire in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW in diretta dalle 21.30 con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua, durante il quale l’azzurro dovrebbe avere ampio spazio a disposizione. I Jazz infatti hanno già annunciato ben sette assenze di giocatori di rotazione nel loro "injury report", tenendo fuori per varie motivazioni titolari come Lauri Markkanen, Jordan Clarkson e Walker Kessler oltre a membri chiave come Talen Horton-Tucker, Kelly Olynyk, Collin Sexton e Rudy Gay. È molto probabile che anche i Nuggets tengano a riposo i loro titolari come già fatto nella trasferta di Phoenix, nella quale le loro riserve guidate dai 31 punti di Bruce Brown hanno dato filo da torcere ai Suns al completo, cercando di meritarsi minuti nella rotazione playoff di coach Michael Malone. La presenza dei vari Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Kentavious Caldwell-Pope è in lista infortunati come "questionable", ma con un primo posto a Ovest già assicurato e i playoff alle porte non c’è davvero motivo di rischiare infortuni dell’ultimo minuto.